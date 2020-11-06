Ялта возглавила топ-10 востребованных туристами городов Крыма

Туристам по душе Южный берег Крыма. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составили рейтинг самых популярных у отдыхающих городов полуострова в период с 1 июня по 31 октября 2020.

- Летом в Крыму побывало на 18,9% больше туристов, чем в прошлом сезоне. В среднем, туристы отдыхали 7 ночей и тратили на проживание на 2,9 тысячи рублей в сутки, - сообщили аналитики, отметив. - По данным брони жилья на зимний сезон 2020 - 2021, наибольшим спросом пользуется аренда квартир и домов в Крыму на длительный срок. Скорее всего интерес к полуострову проявили те россияне, которые привыкли отдыхать зимой в теплых зарубежных странах, но сейчас вынуждены довольствоваться Крымом и Краснодарским краем.

Топ-10 популярных городов Крыма для отдыха летом 2020 ( данные брони туристами жилья с 1 июня по 31 октября 2020 года, средняя стоимость проживания в сутки)

Ялта, 3707

Феодосия, 2575

Евпатория, 2612

Алушта, 2917

Севастополь, 2739

Судак, 2572

Алупка, 2782

Симферополь, 1962

Саки, 2308

Оленевка, 2589

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