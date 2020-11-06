В Крыму за сутки 130 новых случаев коронавируса

За сутки 130 новых случаев коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 130 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- В том числе 30 случаев с бессимптомным течением заболевания, - отметил он. - Из общего количества заболевших 77 выявлены при обращении за медицинской помощью, 53 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За сутки всеми лабораториями обследовано 2618 человек.

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