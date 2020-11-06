На Южном берегу Крыма хозяйничает осень: 7 атмосферных фото Гурзуфа в ноябре

Черное море возле Медведь-горы потихоньку остывает. Фото: Алекс Кедми/VK
Поздняя осень придала Гурзуфу – поселку возле горы Аю-Даг, особую прелесть. Снимки, сделанные мастером, отлично передают восхитительную атмосферу курортного местечка.
- Гурзуф в начале ноября, - так назвал свои работы Алекс Кедми, талантливый молодой фотограф.
Пальмам крымская осень - не указ. Фото: Алекс Кедми/VK
Пальмы, как оказалось, решили не брать пример с местных кленов и не хотят желтеть. Тропические растения отказываются и сбрасывать листву.
На ЮБК живут коты-философы. Фото: Алекс Кедми/VK
Мало изменились и котики. У мурлык, как и летом, упитанные, с философским выражением мордочки.
Рыбаки ведут промысел. Фото: Алекс Кедми/VK
В море не видно прогулочных катеров, но зато вышли на промысел за кефалью и ставридкой местные рыбаки.
Аю-Даг радует взор в любое время года. Фото: Алекс Кедми/VK
Гора Аю-Даг, которая имеет славу места силы, с приходом прохладных дней, тоже мало изменилась: величественная, масштабная и восхитительная.
На причале очень много воздуха и моря. Фото: Алекс Кедми/VK
Море можно перепутать с небом. Фото: Алекс Кедми/VK
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