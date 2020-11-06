Какую погоду принесет в Крым начало ноября. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

От первой недели ноября жителям и гостям Крыма стоит ждать холодов без осадков. Выходные порадуют переменной облачностью. Температура воздуха днем может варьироваться от 9 до 16 градусов, ночью – от 1 до 7 градусов.

- До конца этой рабочей недели, а также на следующей осадков не ожидается. Будет холодная погода с северо-восточным ветром, - отметила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, слова которой приводит Крым 24.

Напомним, по данным Росгидрометцентра, с декабря жители и гости Крыма смогут почувствовать резкое изменение температур, но сильных морозов не ожидается. Январь и февраль будут теплыми, но в некоторых районах региона будут заморозки за счет холодных воздушных масс с материка.

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