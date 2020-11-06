На Украине заявили, что крымчане смогут обойтись без днепровской воды

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Жители Крыма могут обойтись без днепровской воды. Такое мнение выразил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире украинского телеканала «1+1».

- Нас пугают войной с 2014 года. Нет, ее не будет. Я считаю, что это манипуляция, которая существует в обществе. И давайте говорить откровенно: сегодня воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает, - сказал Ермак.

Напомним, что днепровская вода перестала поступать в Крым по Северо-Крымскому каналу в конце апреля 2014 года, а в мае в Херсонской области начали возводить дамбу. Из-за нехватки питьевой воды в 39 населенных пунктах полуострова ввели графики подачи воды. На развитие системы водоснабжения полуострова выделили около 50 миллиардов рублей.

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