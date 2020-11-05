В Крыму насчитывается больше 10 тысяч «Волонтеров Победы». Фото: ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ / ВКонтакте

В крымском отделении «Волонтеров Победы» – самой крупной в России добровольческой организации – на сегодняшний день состоит больше 10 тысяч человек. По словам заместителя председателя Государственного комитета молодежной политики Крыма Алексея Андруцкого, значительное расширение волонтерских корпусов произошло во время пандемии: люди приходили помогать старшему поколению.

- Они за свой счет развозили лекарства, продукты и все, что было необходимо. Когда человек видит, что он не один, то проще не останавливаться. Хочется творить, созидать, развиваться дальше, участвовать в проектах, - подчеркнул Андруцкий, слова которого приводит Крымская газета.

Он также добавил, что в разных районах полуострова больше развиты разные виды волонтерства. Так, в Симферополе и Симферопольском районе активнее всего работают «Волонтеры воды».

«Волонтеры Победы» также будут привлекаться к реализации проекта «Поезд Победы» - уникальной мультимедийной выставки на колесах, которая развернется в Керчи 14-15 ноября.

- Прорабатываем механизмы посещения. Проект ориентирован в первую очередь на школьников и студентов. Продумываем для них тематические квесты. Постараемся получить обратную связь – что важного они узнали, - поделился деталями проекта зампред Госкомитета молодежной политики РК.

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