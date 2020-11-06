В Минздраве Крыма объяснили, куда обращаться пациентам с «обычными» недугами. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Не так давно на официальном сайте Министерства здравоохранения Крыма опубликовали подробную схему временной маршрутизации больных. Нужна она для того, чтобы «обычные» пациенты знали, в каких медучреждениях могут помочь с их недугами, сообщает ForPost.

Так, для людей с острыми нарушениями кровообращения свои двери распахнула республиканская больница имени Семашко. Там же принимают неврологических больных, пациентов с острым коронарным синдромом и с тромбоэмболиями легочных артерий и тех, кому нужна реабилитация после инсультов. И республиканские офтальмологи, эндокринологи, урологи, нефрологи и токсикологи работают здесь же.

В «Луговской» больнице помогут тем, кому не нужна срочная помощь реаниматоров. Больных с плевритами, иммуноаллергиями, нарушениями ритма и различными инфекциями ждут в Симферопольской районной больнице. Тех, кому необходимо хирургическое вмешательство, направляют в Симферопольскую «больницу скорой помощи» №6.

Терапевты принимают пациентов в Симферопольском центре паллиативной помощи. Туда же направляют с хроническими обструктивными заболеваниями легких, бронхиальной астмой, бронхоэктатической болезнью в стадии обострения.

Ожидавших лечения в военном госпитале пациентов примут в районных больницах Нижнегорска, Черноморского и Симферополя. Больных детей из Бахчисарайского района вылечат в Симферопольской и республиканских детских больницах, а также в детском инфекционном госпитале.

Больным из Армянска придется ехать в Первомайское, Красноперекопск и Джанкой, а тем, кто из Ленино, поедут лечиться в Керчь. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Минздрава Крыма.

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