Всероссийская акция «Сохраним лес» дошла до Крыма. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

В рамках акции «Сохраним лес» в Бахчисарайском районе высадили больше 10 тысяч саженцев крымской сосны.

В мероприятии всероссийского масштаба приняли участие глава РК Сергей Аксенов и замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко, а также школьники и волонтеры.

- Все ребята у нас добровольцы, учащиеся 7, 8, 9 и 11 классов, - отметила учительница бахчисарайской общеобразовательной школы №2 Алие Исмаилова, слова которой приводит Крымская газета.

Акция проходила на территории Бахчисарайского лесничества недалеко от села Некрасовка. Общая площадь высаженных деревьев составила около 2 гектаров.

Это уже не первая компенсационная высадка в Крыму - подобного рода акции проходят ежегодно. В 2020 году в регионе планируется высадить больше 250 гектаров лесонасаждений.

- Деньги на это выделены федеральным правительством в рамках национального проекта сохранения лесов, - уточнил глава РК Сергей Аксенов.

В свою очередь замминистра природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко напомнил, что акция началась еще в прошлом году.

- И, наконец, пришла в Крым. С учетом природных климатических условий, а в Крыму лесокультурный сезон будет идти ноябрь-декабрь, мы, можно сказать, не завершаем, а успешно встраиваемся в нее, - отметил чиновник и добавил, что всего в стране планируется высадить больше 40 миллионов новых деревьев.

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