В Крыму потратят больше 100 миллионов на обновление схем водоснабжения

Заказчиком научно-исследовательской работы выступает министерство жилищно-коммунального хозяйства республики Фото: Виталий ПАРУБОВ

Крымские власти объявили тендер на обновление схемы водоснабжения и водоотведения на полуострове. Как сообщили на портале госзакупок, работа оценена в 113,5 миллионов рублей.

- Выполнение научно-исследовательской работы «Актуализация Единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 26 декабря 2017 года № 714». Начальная (максимальная) цена контракта – 113,513 млн рублей, - написано на сайте госзакупок.

Заказчиком научно-исследовательской работы выступает министерство жилищно-коммунального хозяйства республики. Работы будут выполняться сроком до середины ноября 2021 года.

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