Бизнесмен из Новокузнецка нашел в Симферополе 150 тысяч рублей и вернул их хозяину

Деньги нашли своего хозяина. Фото: Архив "КП".

На днях в Симферополь приехал житель города Новокузнецк Кемеровской области. Владимир* бизнесмен, имеет свое ИП и был в Крыму по работе. Чтобы обналичить деньги он решил воспользоваться одним из банкоматов на Проспекте Победы. Подойдя к терминалу, мужчина увидел, что сверху лежит забытый кем-то мужской клатч, а в нем 150 тысяч рублей.

Как удалось выяснить КП-Крым, Владимир из Новокузнецка не просто пересчитал крупную сумму наличных в найденном клатче, но и проверил все его содержимое. Деньги мужчина прикарманивать не стал, вместо этого нашел забывчивого владельца.

Выйти на хозяина денег удалось с помощью водительских прав, лежавших в клатче. Гость из Кемеровской области созвонился с крымчанином и договорился о личной встрече. На ней Владимир и вернул имущество владельцу.

Полиция была осведомлена о случившемся, но поскольку никакого преступления в итоге не произошло, помощь оперативников не понадобилась.

Как рассеянный житель полуострова благодарил своего нового знакомого – неизвестно.

*Имена изменены

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