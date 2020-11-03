Гости зооуголка Евпатории в ужасе: звери живут в жутких условиях. Фото: Илья Семенченко / ВКонтакте

Эпицентром активности крымских пользователей социальных сетей на этот раз стал пост о зооуголке Евпатории. Условия содержание обителей в этом парке посетителей привели в шок, сообщает ForPost.

- Животные содержатся в таких жутких условиях: грязь, вонь. Эти бедные нутрии и пара кроликов носятся по загаженным загонам. Лисица одна-единственная, в тесной клетке максимум 2 на 2, - негодует автор поста, посетивший зооуголок вместе с ребенком.

Он добавил, что администрации, судя по раскладу, совсем нет дела до бедных обитателей зооуголка; и раз так, то к решению этой проблемы нужно подключать местную власть. Многие комментаторы негодование автора поста поддержали. Они также рассказали, что евпаторийский зооуголок уже давно находится в столь плачевном состоянии.

Вот только письма в соответствующие инстанции не принесли никакого результата.

- Аксенов знает, многие писали, звонили. Пока ничего не поменялось, - отметила жительница Евпатории.

От мэрии курортного города пока официального объяснения происходящему в зооуголке нет. Председатель Евпаторийского городского Совета Олеся Харитоненко же заверила, что жалоб на плохое содержание зверей не было.

- Но если возникнут вопросы, конечно, отправим комиссию, - подчеркнула она.

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