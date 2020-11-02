Житель Симферополя собирал арсенал оружия времен ВОВ с мест раскопок. Фото: официальный сайт МВД по Крыму.

У жителя Симферополя нашли целую «коллекцию» оружия времен Великой Отечественной войны. За его незаконное хранение мужчине может грозить до 4 лет лишения свободы, сообщает ForPost со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.

Будучи членом одного из общественных поисковых отрядов, 59-летний обвиняемый с периодичностью бывал на раскопках в местах сражений во время Великой Отечественной войны. На предложение сдать оружие добровольно мужчина ответил отказом, заявив, что у него нет ничего, кроме десятка ржавых патронов.

Правоохранители во время обыска дома подозреваемого нашли и изъяли три винтовки Мосина, винтовка «Энфилд», винтовка системы Маузер, пристрелочный станок, 559 патронов различного калибра, пули неустановленного образца, отдельные части от боеприпасов и оружия.

- По результатам баллистического исследования, проведенного в экспертно-криминалистическом центре МВД по Республике Крым, установлено, что изъятое оружие является пригодным для производства выстрелов, - уточнили в пресс-службе МВД по Крыму.

Против мужчины возбудили уголовное дело, сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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