В Керчи завершили ремонт девяти улиц. Фото: Архив "КП"

В Керчи рабочие компании «ВАД» закончили реконструкцию девяти улиц в Керчи. Так, ремонт завершили на улицах Кокорина, Мирошника, Краснопартизанская, Семьи Данченко, Скифская, Аджимушкайское шоссе, Коммунаров, Толбухина, Правды.

- На данный момент идет процедура ввода объектов в эксплуатацию, - уточнили в пресс-службе Службы автодорог РК.

В рамках ремонта сняли старое дорожное покрытие и бордюры, обустроили выравнивающий слой покрытия, уложили асфальтобетон. Помимо этого, рабочие смонтировали новые тротуары и бортовой камень, нанесли разметку.

Напомним, реконструкцию 40-километровой дороги Нижнегорский – Белогорск закончили раньше срока. Ремонтом занималась компания «ВАД». Крайний срок сдачи объекта в эксплуатацию был назначен на 1 декабря 2020 года, ремонт автотрассы начался в июле. Дорожники работали сутками напролет.

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