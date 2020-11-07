Погода в Крыму на 7 ноября: сыро и тепло до +13

В Крыму золотая осень. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 ноября на Крымском полуострове пройдет тихо, без природных аномалий.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный до 11 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

Вода в Черном море +15°…19°.

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