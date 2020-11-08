В Симферополе и Севастополе 9 ноября частично отключат электричество

Света не будет несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонта электросетей временно исчезнет свет.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пер. Косогорный, 1-15 (нечет);

ул. Хабаровская, 28-48 (чет), 25-77 (нечет);

ул. Кечкеметская, 100, 100а, 114, 114а, 118/15-124 (чет), 89-105 (нечет), 159; ул. Арабатская, 60-74 (чет), 3, 3/45, 55-69 (нечет);

ул. Лазо, 42-62 (чет), 25-47 (нечет);

ул. Панфиловцев, 40-62 (чет), 41-67 (нечет);

пер. Бокуна, 36;

ул. Алтайская, 25а;

ул. Казанская, 12-34(чет), 1-25(нечет);

ул. Карла Маркса, 56, 58;

ул. Дачная, 6-16(чет);

ул. Перегонец, 4-18(чет), 1-19(нечет);

просп. Победы, 76, 80, 122

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

ул. Николая Музыки 82,86-А,88-А,90-94,94-Б

с 9.00 до 17.00

ул. Ленина 54-74;

ул. Володарского 21-А,23-25;

ул. Сергея-Ценского 13,15;

ул. Советская 24-26,30-32;

ул. Новороссийская 19;

ул. Очаковцев 8-12;

ул. Кулакова 22-36,13-31с 9.00 до 17.00

с 8.00 до 17.00

село Орлиное: ресторан «Шалаш», церковь, базовая станция К-Телеком, АО «Севтелеком»

Максимова дача: ТСН СНТ «Сатурн», ТСН СНТ «УНР-64», ТСН СНТ «Бутон», ТСН «Восход», СТ «Восход», СТ «РМЗ», СТ «Скрепер», ТСН «Швейная фабрика», ПНС Водоканала «Лабораторная балка»

Делегардова балка: СТ «Солнышко», ОК СТ «Движенец», СТ «Мукомол»,

ул. Ревякина 30-А/1 (ЧП «Персона», мед. склады в/ч), ул. Каштановая 10,18-20(чет) (Крымская «судоремонтно-строительная компания»), ул. Архитектора Баглея 32-36(чет), 3,9-11(нечет),17, ул. Художника Озерникова 40, 50-52(чет), ул. Станислава Чижа 61,65, ул. Пулеметчика Андреева 6, ул. Генерала Мельника 162 (Гидроузел №6, К-Телеком)

поселок Октябрь: ул. Чернореченская (СУ ЧФ МО РФ, РЛП-4Ай-Петри)

Инкерман: СУ ЧФ МО РФ

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