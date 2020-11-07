В Крыму за сутки обнаружили 206 человек с коронавирусом

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 6 ноября зафиксировали 206 случаев коронавируса. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, среди заболевших 46 человек переносят инфекцию бессимптомно. Из общего числа зараженных 102 человека самостоятельно обратились за медпомощью. 103 зарегистрировали среди контактных, один человек с коронавирусом приехал из-за рубежа.

Лаборатории Крыма за сутки обследовали 4 770 человек. Выздоровели за весь период 6260 человек.

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