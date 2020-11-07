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В Симферополе двое детей отравились угарным газом. Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

По ее словам, инцидент произошел вечером 4 ноября в квартире многоэтажки на улице Кечкеметская. Семья почувствовала недомогание, слабость, головные боли. Утром 5 ноября родители обнаружили, что четырехлетний сын и шестилетняя дочь лежат в кроватях без движения, в крайне слабом состоянии.

- Дети были доставлены в реанимационное отделение Республиканской детской клинической больницы, - уточнила Постнова.

Следователи и специалисты газовой службы провели проверку и не нашли утечку природного газа. Но в квартире работала газовая колонка, и выходящий угарный газ должен был уходить в дымоход. Однако при включении в ванной автоматической вытяжки газ затягивался обратно в ванную комнату.

Состояние детей стабильно тяжелое, им продолжают оказывать медицинскую помощь. СК проводит процессуальную проверку по факту этого инцидента.

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