В Симферополе хулиган повредил машину скорой помощи

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В Симферополе дебошир повредил автомобиль скорой помощи. Его задержали, передает пресс-служба главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

40-летний мужчина был ранее неоднократно судим. Под хмелем хулиган бросил в боковое стекло машины бутылку.

Нарушителя задержали представители Росгвардии и передали сотрудникам МВД.

- Крымской вневедомственной охраной Росгвардии охраняется более 300 карет скорой медицинской помощи. В текущем году наряды вневедомственной охраны более 60 раз выезжали на сигналы «тревоги», которые поступили от персонала бригад скорой помощи, - рассказали в пресс-службе.

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