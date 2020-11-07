Судак оказался в десятке российских городов, которые чаще всего выбирают мужчины для отдыха

Фото: Архив "КП"
Судак оказался в десятке российских городов, в которых есть лучшие отели и гостиницы для отдыха мужчин. Об этом свидетельствуют данные опроса российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru.
Большинство туристов-мужчин, конечно, отдыхают в московских отелях. Это 22% опрошенных. На втором месте в рейтинге Санкт-Петербург (17,78%). На третьем месте крымский город Судак, где предпочитают отдыхать 13,33% респондентов.
В десятке лучших городов для мужского отдыха также оказались Краснодар, Самара, Уфа, Новосибирск, Осташков, Псков и Екатеринбург.
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