За сутки в Крыму скончались семь человек с коронавирусом

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За минувшие сутки в Крыму скончались семь человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РК.
Общее число зафиксированных смертей пациентов от коронавируса в республике достигло 166.
В Минздраве уточнили, что под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 2618 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому 1 409 человек, в стационарах – 1144 человека. В обсерваторы за сутки было изолировано 65 человек.
Общее число выявленных человек с коронавирусом с начала пандемии достигло 10 700, из них 206 – за последние сутки. Лечиться от ковида продолжают 4 166 человек, выписано с выздоровлением 6 260.
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