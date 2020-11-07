На трассе Ялта-Севастополь насмерть сбили двух пешеходов

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В Ялте произошло ДТП, в результате которого погибли двое пешеходов, еще один попал в больницу, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

35-летний мужчина ехал по трассе Ялта-Севастополь на Volkswagen Passat. Водитель авто ехал в Ялту, и на 22-м километре пути наехал на трех пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Смертельные травмы получили два человека.

Еще один пешеход 57 лет пострадал, его доставили в Ялтинскую горбольницу №1.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, проводится проверка.