На трассе Ялта-Севастополь насмерть сбили двух пешеходов

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В Ялте произошло ДТП, в результате которого погибли двое пешеходов, еще один попал в больницу, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
35-летний мужчина ехал по трассе Ялта-Севастополь на Volkswagen Passat. Водитель авто ехал в Ялту, и на 22-м километре пути наехал на трех пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Смертельные травмы получили два человека.
Еще один пешеход 57 лет пострадал, его доставили в Ялтинскую горбольницу №1.
Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, проводится проверка.