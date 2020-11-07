В Евпатории мальчик отравился грибами и умер

Фото: Архив "КП"

В Евпатории мальчик умер, отравившись грибами. Информация об этом появилась в соцсетях.

- У нас в Евпатории произошло страшное - умер мальчик в результате отравления грибами. Две недели назад с родителями попал в реанимацию после отравления грибами, - сообщает автор поста в одной из групп «Вконтакте».

Он пишет, что маму мальчика несколько дней назад перевели из реанимации, а вот у ребенка отказала печень. Люди сдали кровь, но мальчик все-таки умер.

Автор поста также сообщил, что родители погибшего – заядлые грибники.

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