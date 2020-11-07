Горе-романтик: крымчанин хотел развлечь девушку, но попал в ДТП в угнанной машине

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Молодой сотрудник СТО решил развлечь свою девушку весьма необычным образом. 23-летний парень хорошо выпил в конце рабочего дня и захотел прокатить любимую на чужой машине.

Но по пути он не справился с управлением и повредил пять машин, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Парень испугался ответственности и бросил девушку в салоне машины, а сам убежал с места происшествия. Подозреваемого задержали полицейские, возбуждено уголовное дело.

Теперь горе-романтику грозит до пяти лет лишения свободы.