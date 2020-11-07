Аксенов хочет назначить замглавой правительства Крыма бывшего следователя

Фото: пресс -служба Следственного управления Крыма

Заместителем председателя правительства Крыма может стать Михаил Назаров. Соответствующую кандидатуру предложил глава РК Сергей Аксенов. Проект постановления опубликован на сайте крымского парламента.

- Согласовать назначение Назарова Михаила Анатольевича на должность заместителя председателя Совета министров Республики Крым, - говорится в документе.

Михаил Назаров получил юридическое образование в Ивановском университете в 1989 году. Ему 55 лет. Долгие годы работал в органах прокуратуры Ярославской области и Республики Мордовия. В течение семи лет с 2007 года Назаров занимал должность главы Следственного комитета РФ по Молдовии. С сентября 2014 по 2019 он был руководителем Главного следственного управления СК России по Республике Крым.

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