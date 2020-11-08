Погода в Крыму на 8 ноября: без осадков и тепло до +18

На полуострове воскресенье будет по-осеннему погожим. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 ноября на Крымском полуострове, как обещают синоптики, будет рядовой осенний день.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°, - - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный, во второй половине дня западный, юго-западный до 8 м/с. Температура воздуха ночью +15°.

Вода в Черном море +15°…18°.

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