В Крыму за сутки обнаружили 168 человек с коронавирусом

Выздоровевших за весь период – 6452 человека Фото: Архив "КП"

В Крыму за 7 ноября зафиксировали 168 новых случаев коронавируса.

Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, среди заболевших 34 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 101 выявлен при обращении за медицинской помощью, 66 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5396 человек.

Выздоровевших за весь период – 6452 человека.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50