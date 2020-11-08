В Крыму за сутки обнаружили 168 человек с коронавирусом

Выздоровевших за весь период – 6452 человека
Фото: Архив "КП"
В Крыму за 7 ноября зафиксировали 168 новых случаев коронавируса.
Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, среди заболевших 34 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 101 выявлен при обращении за медицинской помощью, 66 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5396 человек.
Выздоровевших за весь период – 6452 человека.
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