Крымские ученые начали изучать работу нейросети и искусственного интеллекта

Фото: Пресс-служба КФУ

Крымские ученые начали исследовать работу нейросети и искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе КФУ им. Вернадского.

По мнению специалистов, искусственный интеллект может служить как многофункциональный помощник. Сейчас в вузе уже начали изучать влияние политических мемов на русскоязычную аудиторию интернета, а в этом специалистам помогает ИИ, который и осуществляет мониторинг информации.

- Каждый из членов Совета по защитам диссертаций при принятии решения учитывает мнение коллег и/или свои текущие интересы. Выяснилось, что решающий голос принадлежит надличностной коллективной структуре, подобно тому, как это происходит в нейросетях, - отмечает декан философского факультета Таврической академии Крымского федерального университета Олег Габриелян.

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