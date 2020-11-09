Погода в Крыму на 9 ноября: сухо и тепло до +17

Температура морской воды в Черноморске +17°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
9 ноября на Крымском полуострове, как обещают синоптики, опасные метеорологические явления не ожидаются.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем до +14°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северный до 10 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем до +17°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный, северный до 10 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.
Вода в Черном море +15°…18°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50