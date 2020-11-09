Погода в Крыму на 9 ноября: сухо и тепло до +17

Температура морской воды в Черноморске +17°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 ноября на Крымском полуострове, как обещают синоптики, опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем до +14°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северный до 10 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем до +17°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный, северный до 10 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

Вода в Черном море +15°…18°.

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