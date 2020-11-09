Хотела увидеть своими глазами: В Крым прибыла 96-летний ветеран Вера Панова

Женщина хотела увидеть Крымский мост. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Утром 9 ноября из Московской области в Крым приехала Вера Панова - участник Великой Отечественной войны, инвалид 1-й группы . 96-летний ветеран очень хотела проехаться по Крымскому мосту на поезде. Ее мечту исполнили в рамках всероссийской акции ОНФ «Мечты победителей».

- Я очень хотела своими глазами увидеть то, что моя страна смогла построить, - говорит 96-летняя участница ВОВ.

На железнодорожный вокзал крымской столицы Вера Панова вместе с сопровождающими приехала ранним утром 9 ноября. Из Симферополя пенсионерка отправится в Ялту на отдых.

Путевку в один из санаториев курортного города женщина получила от Министерства труда и соцзащиты населения Московской области.

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