На борту рейса Симферополь-Москва стало плохо мужчине

Рейс вылетел с задержкой. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополя.

В минувшее воскресенье из Симферополя в Москву должен был вылететь самолет S7 2010. Однако взлет пришлось отложить из-за одного пассажира, которому стало плохо на борту.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе воздушной гавани республики, информация о плохом самочувствии пассажира сразу поступила экстренным службам аэропорта.

Сотрудники медпункта аэропорта незамедлительно прибыли на борт и приступили к оказанию помощи пассажиру. Затем мужчина был передан в руки бригады скорой помощи. После этого самолет вылетел в столицу РФ.

Напомним, в конце сентября летевшие в Крым врачи ФМБА спасли жизнь пассажирке рейса Москва-Симферополь. Медики летели на полуостров специально для помощи в борьбе с коронавирусом.

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