Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Крыму за сутки обнаружили 148 человек с коронавирусом

46 зараженных переносят инфекцию без симптомов
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
КомментироватьОставить комментарий
Выздоровевших за весь период – 6508 человек

Выздоровевших за весь период – 6508 человек

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 8 ноября зафиксировали 148 новых случаев коронавируса.

Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, среди заболевших 46 человек переносят вирус без симптомов.

- Из общего количества заболевших 96 выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил Аксенов.

За прошедшие сутки крымскими лабораториями, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6215 человек.

Выздоровевших за весь период – 6508 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Коронавирус в Крыму 2020: последние новости