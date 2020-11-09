В Крыму за сутки обнаружили 148 человек с коронавирусом

Выздоровевших за весь период – 6508 человек Фото: Архив "КП"

В Крыму за 8 ноября зафиксировали 148 новых случаев коронавируса.

Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, среди заболевших 46 человек переносят вирус без симптомов.

- Из общего количества заболевших 96 выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил Аксенов.

За прошедшие сутки крымскими лабораториями, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6215 человек.

Выздоровевших за весь период – 6508 человек.

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