Водохранилища, питающие Симферополь, наполнены на 12 миллионов кубометров

Улучшить ситуацию с наполняемостью помогут только системные осадки Фото: Виталий ПАРУБОВ

Общая наполняемость водохранилищ, которые питают Симферополь, составляет 12 миллионов кубометров. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- Понятно, что даже такая сырая погода все равно дает плюс, коллеги говорят. Притоков не было вообще, а сейчас хоть какое-то движение потихоньку есть, - сказал глава республики.

По данным Аксенова, испарение воды из водохранилищ уменьшилось. Улучшить ситуацию с наполняемостью водохранилищ, по его словам, могут только системные осадки. Те, что проходят в последние дни, разовые, и они не смогут глобально улучшить ситуацию.

Напомним, что на решение проблемы водоснабжения Крыма из федерального бюджета было выделено около 50 миллиардов рублей.