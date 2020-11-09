В Крыму коронавирус унес жизни еще двух человек

За прошедшие сутки новую коронавирусную инфекцию диагностировали у 148 человек Фото: Архив "КП"

За сутки в Крыму от коронавируса скончались двое человек, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Таким образом, количество умерших с положительным диагнозом COVID-19 составило 168 человек.

Напомним, за прошедшие сутки новую коронавирусную инфекцию диагностировали у 148 человек. Из них 46 заболевших переносят вирус без симптомов.

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