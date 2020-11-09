Из кранов симферопольцев с четверга потечет мутная вода

В городе начнут устанавливать новые насосные станции Фото: Архив "КП"

В крымской столице с четверга может увеличится мутность воды. Как сообщил генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов, это связано с установкой новой насосной станции.

Он отметил, это может коснуться не весь город, а только некоторые районы Симферополя.

- На этой неделе в четверг планируем запускать еще один насос. В четверг на несколько дней ожидаем увеличение мутности воды. Конечная цель – это увеличить подачу воды на 50-70 тысяч кубометров воды в сутки в определенных районах, - рассказал Баженов.

На прошлой неделе в городе установили две насосные станции, которые смогут перекачивать до 175 тысяч кубов воды в сутки.

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