Аэропорт «Симферополь» из-за коронавируса потерял полмиллиона пассажиров

Июль-август стали испытанием для портовой инфраструктуры. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополя.

Аэропорт Симферополя по итогам года из-за коронавируса потеряет около полумиллиона пассажиров. В зимнем расписании воздушной гавани, как и в прошлом году, 13 направлений.

- Межсезонье можно полностью сравнить с пассажиропотоком прошлого года, - отметил генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин. - Октябрь был чуть выше, ноябрь мы идем на уровне 2019-го. Но по итогам года мы не сможем достичь тех показателей, которые были в 2019 году, и, по нашим подсчетам обслужим на 450-500 тысяч меньше, чем в прошлом году. Однако данные показатели мы считаем вполне достойными для нынешних условий.

С марта по июнь потери пассажиропотока в аэропорту «Симферополь» составили около 1 миллиона человек. Июль-август стали испытанием для портовой инфраструктуры, поскольку такой колоссальной пиковой нагрузки аэропорт не испытывал никогда.

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