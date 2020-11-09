В Крыму начальник военкомата заработал на уклонистах почти 2 миллиона рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Бывшего начальника отдела военного комиссариата Бахчисарайского района осудили за взяточничество. В колонии общего режима обвиняемый проведет 4 года и 8 месяцев.

Во время призыва в 2017-2018 годах подсудимый за деньги освободил от срочной службы в Вооруженных силах России больше 30 человек. Общая сумма нелегально полученных средств составила почти 2 миллиона рублей.

При этом в личные дела призывников вносились ложные данные. Так, молодые люди признавались негодными к службе и зачислялись про запас.

На суде подсудимый признал свою вину. Помимо заключения в колонию общего режима, служители Фемиды лишили мужчину права занимать должность и заниматься деятельностью, связанной с подготовкой и призывом на военную службу, на 5 лет.

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