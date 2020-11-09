В аварии на евпаторийском перекрестке пострадало 5 человек. Фото: скриншот из видео / Instagram «Евпатория ЧП»

На одном из перекрестков в Евпатории столкнулись две иномарки. По словам очевидцев, в аварии пострадало минимум 5 человек.

Трагедия развернулась на перекрестке улиц Гвардейской армии и Немичевых. Водитель автомобиля марки Range Rover не справился с управлением и столкнулся с Mercedes Vito.

После столкновения Range Rover снес дерево и дорожные знаки, а затем вылетел на обочину, не один раз перевернувшись, сообщает Крым 24 со ссылкой на пост в соцсетях.

По предварительным данным, в аварии пострадало не меньше 5 человек.

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