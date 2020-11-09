Погоня со стрельбой: В Феодосии пьяный водитель-лихач попытался сбежать от полиции

Мужчина направлялся в сторону центра города, нарушая все правила дорожного движения Фото: Архив "КП"

Сотрудники дорожно-патрульной службы в попытке остановить пьяного гонщика выстрелили ему по колесам, сообщили в пресс-службе МВД России.

Пьяный водитель передвигался по ночной Феодосии, когда ночной патруль потребовал остановки на улице Гарнаева. Однако гонщик предпочел не обращать внимание на «помехи» в виде полицейских и продолжил свой путь, добавив скорости на полную мощность. Наряд поехал за ним, началось преследование.

Мужчина направлялся в сторону центра города, нарушая все правила дорожного движения. Он создавал угрозу для жизни и здоровья горожан, а на пересечении двух оживленных автотрасс чуть не стал виновником ДТП, пояснили в ведомстве. Поэтому инспекторы и решили применить оружие: один из полицейских сделал несколько выстрелов по колесам горе-водителя. Гонщику пришлось затормозить - тут-то его и задержали сотрудники ГИБДД.

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