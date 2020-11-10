Погода в Крыму на 10 ноября: переменная облачность и тепло до +15

На полуострове рядовой осенний день. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 ноября на Крымском полуострове не ожидается никаких погодных аномалий. Осенний день пройдет в штатном режиме с учетом того, что на календаре поздняя осень.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

В Керчи облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный до 11 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

Вода в Черном море +16°…18°.

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