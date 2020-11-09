В Крыму на ноябрь запланировали больше 700 ярмарочных мероприятий

В Крыму на ноябрь запланировано больше 700 ярмарочных мероприятий. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В Крыму планируют провести больше 700 ярмарок, на которых представят сельхозпродукцию и продукты ее переработки.

Сельхозтоваропроизводетелей региона приглашают принять участие в ярмарочных мероприятиях, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленной политики РК.

С более подробной информацией о проведении ярмарок можно ознакомиться по ссылке.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50