Крым стал всероссийским лидером по росту темпов распространения COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крым занял третью позицию во всероссийском рейтинге по росту заболеваемости коронавирусом. Так, в октябре количество заразившихся COVID-19 на полуострове выросло в 17 раз. Больше только на Алтае и Сахалине, сообщает ForPost.

Лидирующие позиции в рейтинге по росту темпов распространения коронавируса занимают Алтай и Сахалин: там количество заболевших увеличилось в 43 и 24 раза соответственно по сравнению с майской статистикой. Тем временем в Крыму и Севастополе число зараженных выросло в 17 раз. При этом в Кемеровской области – в 14 раз, а в Курганской – в 11 раз.

Столь резкий скачок объясняют тем, что общественный ковид-резонанс, несмотря на захлестнувшую регионы осеннюю волну новых заражений, снизилась из-за привыкания к ситуации. На рост заболеваемости также повлияла мягкость карантинных мер.

По мнению экспертов, одним из важных на данный момент факторов является создание оперативной амбулаторной помощи, включающей раздачу бесплатных лекарств и недопущение перегрузки больниц.

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