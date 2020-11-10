На Украине за госизмену задержали сотрудника «Черноморнефтегаз». Фото: Александр КОЦ

Сотруднику крымского «Черноморнефтегаза» украинские пограничники не дали пересечь границу. Его обвинили в госизмене и подрывной деятельности против Украины.

За помощь силовикам в борьбе с запрещенной в России террористической группировкой «Хизб ут-Тахрир» мужчину доставили в Херсонский районный суд.

- 27 марта 2019 года подозреваемый предоставлял транспортные средства сотрудниками Управления ФСБ РФ по Республике Крым для проведения на территории Симферополя 25 незаконных обысков в домовладениях крымских татар, по результатам которых задержано 23 человека, - сообщили в пресс-службе украинской прокуратуры.

Из местных СМИ стало известно, задержанный якобы является начальником управления транспорта ГУП Республики Крым «Черноморнефтегаз» Николаем Федоряном.

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