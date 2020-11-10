Тихановская высказалась о принадлежности Крыма. Фото: Иван МАКЕЕВ

По мнению лидера белорусской оппозиции, соперницы Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светланы Тихановской, Крым – украинский.

- Крым, конечно, принадлежит Украине, - подчеркнула она в интервью украинским СМИ.

Оппозиционеры в Белоруссии, как и украинские политики, игнорируют референдум, проведенный в Крыму в 2014 году. Напомним, тогда больше 95% жителей Крыма проголосовали за воссоединение с Россией.

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