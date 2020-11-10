В Крыму за сутки COVID-19 заболел 141 человек

За сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось 141 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось 141 человек. В 32 случаях болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего количество инфицированных 83 человека самостоятельно обратились к врачу, почувствовав неладное. 55 нашли среди тех, кто контактировал с ранее заразившимися, еще 3 COVID-положительных приехали из-за рубежа.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2583 человека, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в соцсетях.

За весь период с начала распространения коронавирусной инфекции выздоровело 6813 человек. Умерло за все время пандемии 170 пациентов с коронавирусом.

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