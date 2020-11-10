В Крыму лучший водитель грузовика получит один миллион рублей

Цель конкурса - совершенствование профессиональных знаний, мастерства водителя и популяризация профессии Фото: Архив "КП"

На полуострове состоится Всероссийский конкурс водителей грузовых автомобилей, сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

За звание «лучшего водителя грузовика» с 11 по 13 ноября будут бороться 27 человек со всей России. Победитель получит один миллион рублей, но сначала участников ждут суровые испытания: вождение грузовика по специальной трассе, проверка теоретических знаний и правил дорожного движения, испытание «хрупкий груз», когда перед стартом в кузов машины помещают открытый контейнер с водой, задача водителя – не пролить ни одной капли воды во время пути.

По информации организаторов, цель конкурса - совершенствование профессиональных знаний, мастерства водителя и популяризация профессии.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50