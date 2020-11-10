В Крыму за сутки умерло 15 пациентов с коронавирусом

В Крыму за весь период пандемии скончалось почти 200 человек с коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму за сутки скончалось 15 COVID-положительных пациентов. Таким образом, количество умерших с новой коронавирусной инфекцией составило 185 человек.

Напомним, в Крыму за сутки COVID-19 заразилось 141 человек. В 32 случаях болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа инфицированных к врачу за медпомощью, почувствовав неладное, обратилось 83 человека. Еще 55 нашли среди тех, кто контактировал с ранее зараженными. Также 3 больных приехали из-за границы.

Всего в Крыму с начала пандемии заболело 11 157 человек. За сутки в лабораториях обследовали 2583 человека на коронавирус.

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