Крым получил десять новых машин «скорой помощи»

Фото: Крымский республиканский центр медицины катастроф

Крымские станции «скорой помощи» получат новые машины. 10 новых автомобилей получил Крымский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи, уточнили в пресс-службе предприятия.

- Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи получил 10 новых автомобилей класса «В», из них 8 - Ford Transit и 2 - УАЗ 39623-02, которые будут распределены между всеми станциями скорой медицинской помощи, - сообщили в Центре.

Машины уже прошли регистрацию и поставлены на учет. Они выйдут на линию в ближайшее время.

Напомним, что в марте Крым стал самым первым российским регионом, который получил специализированный боксированный автомобиль «скорой помощи», чтобы перевозить больных коронавирусом.

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