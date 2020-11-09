Трехлапая подопечная приюта «От сердца к сердцу» ищет дом. Фото: Евпаторийский фонд помощи животным / ВКонтакте

Трехлапая собака по имени Пальма из евпаторийского фонда помощи животным «От сердца к сердцу» ищет приюта у хороших и добрых людей. Сейчас ласковой любимице волонтеров, прожившей полную горести и потерь жизнь, просто необходима забота и внимание.

Первым приютом для Пальмы стал одна из торгово-промышленных баз Евпатории. Там она попала под машину. Собаку спасли зоозащитники, затем вернули под уже знакомую «крышу». Однако в скором времени она снова оказалась на столе у ветеринаров.

- Лапа была в жутком состоянии. Возможно, кто-то из работников базы пытался лечить собаку самостоятельно, но получилось только хуже, - отмечают зоозащитники, слова которых приводит Крымская газета.

На этот раз конечность спасти не удалось – ее пришлось ампутировать. После выздоровления Пальму снова попробовали вернуть в привычное место обитание, вот только бывшие собратья в свою «стаю» собаку не приняли.

- Пальма со всех трех лап полетела назад, к машине! Запрыгнула в нее, начала облизывать Оксану-водителя, сама залезла обратно в клетку для транспортировки, а в глазах читалось: «Все, давай, поехали быстрее домой!» Конечно, поехали, - делятся воспоминания волонтеры.

На данный момент собаке ищут новый дом. По словам волонтеров, из Пальмы получилась бы замечательная семейная собака. Те, кто желает подарить трехлапой бедолаге свою любовь и заботу, могут позвонить в фонд помощи животным «От сердца к сердцу» по телефону: +7 (978) 029-00-05, +7 (978) 122-02-03.

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