В Крыму на суше нашли часть затопленной античной Акры

Археологи разбили лагерь на побережье. Фото: Михаил ПАТЛИС

Археологи много сил и времени отдали на изучение древнего портового города Акра. Вся проблема в том, что большая часть античного поселения ушла под воду, на довольно солидную глубину.

Сама же Акра благосклонно относится к исследователям и потихоньку открывает свои тайны - большие и не очень.

– В этом году, ведя раскопки в поисках западной границы городища, мы нашли постройки на берегу, - сообщил Виктор Вахонеев, директор научно-образовательного центра «Археологические исследования» Севастопольского государственного университета, сотрудник Института истории материальной культуры РАН.

Нашли здесь и следы пожара, уничтожившего строения. Кроме античных развалин обнаружили и две монетки.

- Монеты переданы в Восточно- Крымский музей, - рассказал ученый, отметив, что когда они будут очищены, то станут точные даты существования городища.

Наземная Акра, находящаяся между озером Яныш и Керченским проливом, может стать «сухопутным» отделом подводного парка, который планируется создать на востоке Крыма.

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