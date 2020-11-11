Погода в Крыму на 11 ноября: без осадков и тепло до +14

Вода в Черноморском +16°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 ноября на Крымском полуострове будет прохладно и пасмурно.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

В Керчи облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.

Вода в Черном море +16°…18°.

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